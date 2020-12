Mechichi : Les relations avec l’UE, un choix stratégique

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a affirmé que la coopération avec les partenaires européens et les membres de l’Union européenne est un choix stratégique conforté par les relations historiques qui unissent les deux parties et le flux des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’UE.

Lors d’un déjeuner de travail ce vendredi avec les ambassadeurs des pays de l’Union européenne accrédités en Tunisie, Mechichi a mis l’accent sur l’évolution des relations entre la Tunisie et l’UE, en particulier depuis 2011. Il a salué le soutien apporté par les partenaires européens à la Tunisie pour faire réussir sa transition démocratique et lui permettre de relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels elle fait face.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a souligné que cette rencontre est l’occasion d’affirmer la volonté de la Tunisie de renforcer les relations de coopération avec ses partenaires européens dans tous les domaines, se félicitant du niveau excellent des relations avec l’UE au double plan bilatéral et multilatéral.

Evoquant les retombées économiques de la pandémie de coronavirus sur tous les pays du monde, Mechichi a estimé que cette situation exige de concerter les efforts pour sortir de la crise sanitaire avec les moindres dégâts.

De leur côté, les ambassadeurs des pays membres de l’UE ont exprimé leur satisfaction de l’excellence des relations entre la Tunisie et l’UE, faisant part de la volonté de les renforcer dans l’intérêt des deux parties.