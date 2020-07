Mechichi poursuit les concertations autour pour la formation du prochain gouvernement

Hichem Mechichi, chargé de former le nouveau gouvernement, poursuit mercredi après-midi à Dar Dhiafa à Carthage, les réunions de concertation au sujet du gouvernement attendu.

Mechichi rencontrera le président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, Néji Bghouri, le président de l’organisation « Conect » Tarek Cherif et l’ancien gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Taoufik Baccar.

Le chef du gouvernement désigné a entamé mardi une série de réunions de concertation autour du prochain gouvernement. Mechichi s’est entretenu avec la présidente de l’Union nationale de la Femme Tunisienne, Radhia Jerbi, le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Abdelmajid Ezzar, et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouan Abbassi.