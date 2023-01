Tarek Cherif à Saied: « vous êtes en train de rater des occasions ».

Une conférence s’est tenue, aujourd’hui, 20 janvier 2023, à Tunis, en présence du ministre de l’économie et de la planification Samir Saïed, et du président de l’Ordre des experts-comptables, Walid Ben Salah, afin de présenter la stratégie nationale pour l’amélioration du climat des affaires. A ce propos, on rappelle que La Tunisie, classée 78ème selon le Doing Business, en 2020, après avoir été 46ème en 2012, a, néanmoins, selon les panelistes, un grand potentiel d’amélioration lui permettant d’avoir le rang qu’elle mérite, parmi les nations. La création d’entreprise et entreprenariat, la propriété foncière, les services financiers, ainsi que les taxes et incitations, font partie du programme national de réformes.

Lors de cette conférence, le président de la CONECT, Tarek Cherif, s’est adressé au ministre…Samir Saied, en reprochant au gouvernement le manque de gouvernance, car les opportunités existent, selon lui, sauf que le gouvernement ne fait que les rater. « Il faut faire vite et jouer en équipe car on ne voit aucun travail solidaire jusque-là. Si nous ratons ce programme de réformes, la Tunisie perdra sa crédibilité. Qu’adviendra-t-il de la Tunisie alors!”. A-t-il martelé. Selon le responsable syndical patronal, la Tunisie a cette compétitivité, mais n’est pas à la vitesse des opérateurs économiques.