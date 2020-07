Mechichi poursuit son marathon de concertations sur la formation du prochain gouvernement

Le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, poursuit, ce jeudi après-midi, ses concertations pour la formation du prochain gouvernement, au Palais Dar Dhiafa, à Carthage.

Il a, ainsi, rencontré Ahmed Karam, président du conseil d’administration de l’Amen Bank et ancien président de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF), Chawki Tabib, président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et Jamel Msallem, président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH).

Le chef du gouvernement désigné avait entamé, mardi, une série de réunions de concertation autour du prochain gouvernement.

Il s’est entretenu avec la présidente de l’Union nationale de la Femme Tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi, le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Tabboubi.

Il s’est, aussi, entretenu, mardi, avec le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouan Abbassi

Mercredi, il a rencontré le président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), Néji Bghouri, le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif, et l’ancien gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Taoufik Baccar.