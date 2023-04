Med Anouar Ben Ammar remplace Ibrahim Debache à Ennakl après 16 ans à la développer

La société Ennakl Automobiles informe que son conseil d’administration, réuni le 25 avril 2023, a décidé de nommer Ibrahim Debache en tant que président du conseil d’administration, et ce, en remplacement d’Abdellatif Hamam dont le mandat est arrivé à terme lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2023, après presque 16 ans de bons et loyaux services, et dont il a presque fait ce qu’elle est actuellement, un concessionnaire de véhicules multi-Brands et qui gagne de l’argent.

Le conseil d’administration a également décidé de nommer Mohamed Anouar ben Ammar en tant que nouveau Directeur Général de la société Ennakl Automobiles à partir du 25 avril 2023, et ce, en remplacement d’Ibrahim DEBACHE.

Mohamed Anouar Ben Ammar, diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis et titulaire d’un MBA de l’université Laval (CANADA) en Stratégie d’Entreprise, a commencé sa carrière à la Citibank avant de rejoindre la Société PARENIN en tant que Secrétaire Général puis Directeur Général Adjoint, poste qu’il occupait avant sa nouvelle nomination à ENNAKL Automobiles.