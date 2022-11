Médecins du secteur privé : prolongation de l’accord sectoriel avec la CNAM

Le Syndicat tunisien des médecins du secteur privé et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)ont adopté, jeudi, l’annexe modificative n° 5, qui prévoit la prolongation de l’accord sectoriel pour une durée de 18 mois. Les deux parties se sont aussi mis d’accord pour examiner certaines activités médicales, y compris les tarifs arbitraires pour la chirurgie, l’imagerie médicale et la médecine nucléaire, à compter du 1er décembre prochain.

Le Syndicat des médecins du secteur privé a indiqué dans un communiqué qu’il veillera à séparer les honoraires de l’équipe médicale et de la clinique dans le domaine des chirurgies cardiovasculaires, et à revoir les coûts du traitement de la maladie de l’hypercholestérolémie. Ces mesures entreront en vigueur avant le 31 décembre.

Le syndicat a précisé que cet accord ne répond pas aux attentes de ses adhérents, estimant que ce qui a été conclu est dicté par les circonstances difficiles que traverse le pays.