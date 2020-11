Médenine-coronavirus : 4 décès et 47 cas positifs au cours des dernières 24 heures

Le gouvernorat de Médenine a enregistré durant les dernières 24 heures 4 décès auprès des personnes contaminées par le coronavirus, dont 3 issues de la région et un autre cas dans le gouvernorat de Sfax dont la dépouille sera rapportée dimanche. Au total, le nombre de décès a augmenté à 69 personnes, selon le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé à Médenine, Zeid Elanz.

La région a enregistré également 47 échantillons positifs sur un total de 310 échantillons dont 6 cas en provenance d’un pays européen, 5 de la Libye et 41 cas locaux dont deux agents de la santé la contaminé et deux autres de la sécurité. Le nombre des personnes du secteur de la santé contaminées dans la région a atteint ainsi 78 et celui dans le corps sécuritaire est de 30, établissant le nombre total de cas à 1604, depuis l’émergence de ce virus. Le nombre des nouvelles contaminations se répartit entre Djerba et Houmet Essouk (13 cas) Ben Guerdane (8 cas), Zarzis (6 cas), Médenine Nord (5 cas), Médenine sud et Midoune (3 cas), Sidi Makhlouf (2 cas) et Ajim (1 cas). Par ailleurs, le gouvernorat de Médenine a enregistré 18 nouveaux cas de guérison dont 6 cas de guérison à Ben Guerdane et Houmet Essouk, 5 cas à Médenine Nord et un cas de guérison à Médenine Sud.