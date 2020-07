Méditerranée: Ankara juge «nuls et non avenus» des propos de Macron

La Turquie a déclaré jeudi «nuls et non avenus» des propos du président français Emmanuel Macron accusant Ankara de violer la souveraineté de la Grèce et de Chypre en Méditerranée orientale. Emmanuel Macron a tenu les propos rejetés par la Turquie en recevant jeudi 23 juillet à Paris son homologue chypriote Nicos Anastasiades.

La menace de sanctions que le président français a évoquée «n’aboutira à rien», a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères. «La France devrait cesser de monter sur ses grands chevaux et mener plutôt des politiques sensées et rationnelles», a-t-il ajouté.

La marine grecque a été mise en état d’alerte mercredi après que la Turquie a dépêché des navires militaires à proximité de la plus orientale des îles grecques, Kastellorizo, pour accompagner un navire d’exploration gazière sous-marine. Athènes a appelé Ankara à «cesser immédiatement ses actions illégales» qui «violent sa souveraineté et menacent la paix et la sécurité de la région».