Méga-cluster en Allemagne : 730 salariés contaminés dans le plus grand abattoir d’Europe

Un important foyer de contamination a été découvert dans l’ouest de l’Allemagne. À Gütersloh, 730 employés du plus grand abattoir d’Europe, détenu par l’entreprise Tönnies, ont été testés positifs au coronavirus, sur 1.106 tests pratiqués.

Selon franceinfo, les personnes testés positives au Covid-19 ont été placées en quarantaine et des contrôles vont être étendus à tous les autres salariés pendant plusieurs jours. L’abattoir a été fermé partiellement, le temps de poursuivre la production en cours, avant une fermeture complète de l’établissement. 20.000 porcs sont chaque jour tués dans l’entreprise Tönnies, qui emploie 6.400 ouvriers et est l’une des principales sociétés de transformation de la viande en Allemagne.

Franceinfo précise que beaucoup de travailleurs sous-traitants viennent de Pologne, de Roumanie ou de Bulgarie. Selon le président de la région , certains seraient retournés dans leurs familles depuis la réouverture des frontières et auraient « importé le virus ».