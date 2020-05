Mekki appelle à intensifier les sessions d’encadrement du personnel de la santé

Une séance de travail tenue, hier dimanche 3 mai 2020, en présence du ministre de la santé Abdellatif El Mekki a été consacrée aux moyens permettant d’accroître le nombre de sessions de formation et de les développer au profit du personnel de la santé, afin de favoriser une meilleure protection contre la pandémie de covid-19.

La séance de travail a permis également d’examiner les programmes de formation continue à court et à moyen terme en se référant aux centres régionaux de formation et de développement des compétences. Le ministre a souligné par la même occasion l’impératif d’assurer des sessions quotidiennes d’encadrement au profit des agents de la santé, axées sur la prévention contre le coronavirus ainsi que le respect des normes d’hygiène.

