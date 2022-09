Mercedes Benz à Jendouba ?

La grande firme allemande de voitures s’intéresse au site industriel de Jendouba pour un éventuel lancement d’une méga câblerie. C’est ce qu’annonce Cherif Lachnani, président de la chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest sur la page fb de la Chambre..

Selon la même source, « cet intérêt vient de l’excellente image et du bon climat d’affaires construit grâce à l’effort des dirigeants, des cadres et des ouvriers et ouvrières de la SEBN (Sumitomo Electric Industries Group.) ainsi que de la sollicitude de tous ceux qui à Jendouba appuient le développement et soutiennent l’investissement étranger comme la CCINO, Utica et autres »…

