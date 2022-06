Message écrit du président algérien à Kais Saied

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, ce vendredi, au palais de Carthage, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, , porteur d’un message écrit adressé au chef de l’Etat par son homologue algérien Abdelmajid Tebboune.

Au cours de cette rencontre, Saied a passé en revue les étapes historiques les plus importantes et immortelles qui ont rapproché la Tunisie et l’Algérie, soulignant que la profondeur du sentiment de fraternité et d’unité de destin entre les deux peuples frères fonde un avenir commun basé sur les principes de solidarité, de synergie et d’altruisme, et incitant à continuer à travailler ensemble pour que les relations tuniso-algériennes restent excellentes et exemplaires, malgré les tentatives désespérées de les perturber.

Le président de la République a rappelé la visite historique de du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2021 et les résultats importants auxquels elle a abouti. Dans ce contexte, il a appelé à hâter les échéances bilatérales, au premier rang desquelles la Grande Commission mixte, pour continuer à développer les différents domaines de la coopération tuniso-algérienne et élever au plus haut niveau le partenariat de solidarité entre les deux pays.

Pour sa part, Ramtane Lamamra a souligné la satisfaction du président Abdelmadjid Tebboune du niveau des relations de fraternité, de confiance et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie, et sa conviction que ces relations stratégiques resteront fortes et fermes et seront renforcées dans la période à venir sur plusieurs niveaux.

Le ministre algérien a également souligné que son pays tient au succès, à la stabilité et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie, réaffirmant son respect des choix de ses dirigeants et sa confiance en sa capacité à servir les intérêts de la Tunisie dans la prochaine étape.

Au cours de cette réunion, un certain nombre de questions liées à la coopération bilatérale, notamment le niveau de circulation des personnes entre les deux pays, ont été abordées, ainsi que les plus importants dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, au premier rang desquels le dossier libyen. L’accent a été mis sur la concordance des points de vue de la Tunisie et de l’Algérie sur la nécessité de parvenir à une solution politique libyo-libyenne sans ingérence extérieure de manière à préserver l’unité et la sécurité de ce pays frère, et de renforcer la stabilité dans la région.