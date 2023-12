Metbassta, là où le soleil brillera d’électricité

Le président d’AMEA Power, Hussain Al Nowais, a récemment déclaré à la presse que son groupe est parvenu au bouclage financier de la centrale solaire de 120 MW d’El Metbassta au Kairouanais en Tunisie. « Il s’agit d’une étape importante pour AMEA Power et pour la Tunisie, car il s’agit du plus grand projet solaire entièrement développé dans le pays à ce jour. Et nous sommes reconnaissants du ferme soutien de nos prêteurs et du gouvernement tunisien pour faire de ce projet une réalité », a-t-il dit.



– 100 MGW pour 271,8 MDT

Le consortium, où participe aussi l’entreprise chinoise “Xinjiang New Energy”, qui est coordonné et dirigé au quotidien sur le plan opérationnel par AMEA Power, s’était vu attribuer, en décembre 2019, un accord pour le développement d’une centrale solaire photovoltaïque de 100 Méga Watt (MW) dans le gouvernorat de Kairouan, en Tunisie.

AMEA Power a été fondée en 2016 et son siège social est situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La société développe, finance, construit, possède et exploite des centrales d’énergie renouvelable en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. La société de projet, une entité à vocation spéciale, Kairouan Solar Plant Sarl. (« KSP »), est en cours de constitution. Hussain Jassim Al Nowais est un homme d’affaires émirati qui est président d’Al Nowais Investment et d’AMEA Power ; et est le vice-président d’Abu Dhabi Commercial Bank.

Avec un investissement de 86 millions de dollars (271, 588 MDT), le projet solaire sera le premier actif d’AMEA Power dans le pays. Situé à Metbassta dans le gouvernorat de Kairouan, le projet solaire est soutenu par la Société financière internationale et la Banque africaine de développement.

« Le projet photovoltaïque solaire de 100 mégawatts de Kairouan sera, non seulement pionnier pour d’autres projets d’énergies solaire et éolienne indépendants du réseau, qui est en train d’être développé en Tunisie aujourd’hui, mais aussi une référence pour la viabilité des projets d’énergies renouvelables dans le pays, car il est sous-tendu par des accords solides et durables, négociés au cours des trois dernières années dans des conditions de marché extrêmement onéreuses », soutient Kevin Kariuki, vice-président de la BAD chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte.



– 450 emplois à la clé dès 2024

Les travaux de construction sont supposés avoir débuté depuis le début 2023, et devraient durer 16 mois. L’exploitation commerciale du projet devrait commencer en 2024 pour une durée de 20 ans.

Le projet fournira environ 450 emplois pendant la phase de construction pour une durée de seize (16) mois qui comprendra de la main-d’œuvre peu qualifiée (par exemple, des ouvriers) et de la main-d’œuvre qualifiée (ingénieurs et professionnels de la gestion). Le cas échéant, le promoteur donnera la priorité à toutes les opportunités d’emplois qualifiés et peu qualifiés aux communautés locales et/ou aux résidents tunisiens, conformément au plan d’emploi local.



Au rang des impacts attendus à travers la mise en œuvre de ce projet, figure l’accroissement de l’autonomie énergétique de la Tunisie en s’appuyant sur une ressource énergétique indigène, inépuisable et majoritairement indépendante des importations. La production d’électricité de la centrale solaire est estimée à 230 GWh par an , ce qui permettra de répondre aux besoins annuels en électricité de plus de 43 000 ménages locaux.

S’y ajoute une réduction de la consommation de gaz naturel utilisé dans les centrales thermiques pour la production d’électricité et des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de polluants atmosphériques. Le projet devrait compenser plus de 117 000 tonnes métriques de CO2 par an.