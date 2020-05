Météo : Les températures en baisse

Les températures connaîtront une baisse et un retour aux moyennes saisonnières, jeudi 7 mai 2020, en raison de courants d’air provenant du secteur nord. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 27°C dans les régions côtières, entre 30 et 36°C ailleurs et atteignant 42°C à El borma et Borj El Khadhra avec des vents locaux de sirocco. La vigilance doit être de mise en raison de vents forts soufflant prés des côtes et au sud. Ces vents seront accompagnés de phénomènes locaux de sable à Tozeur et Kebili.Mer très agitée dans le golfe de Gabès et agitée à forte sur les autres côtes. Quelques nuages sur la plupart des régions.

