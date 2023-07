Météo : Persistance du temps chaud

La hausse des températures se poursuit, jeudi. Les maximales seront comprises entre 38 et 44 degrés, et atteindront 46 degrés dans le nord, avec apparition de vent de sirocco. Sur les côtes est, les températures maximales varieront entre 34 et 38 degrés, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Temps peu nuageux avec l’apparition de cellules orageuses sur les hauteurs du centre-ouest.

Le vent fort soufflera faible à modéré près des côtes, où sa vitesse atteindra 40 km/h. La mer sera généralement agitée.

