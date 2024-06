Michel Bauza: La Tunisie est le 1er investisseur africain en France

Michel Bauza, directeur de Business France Afrique du Nord – Tunisie, a annoncé que la Tunisie demeure le premier investisseur étranger africain en France durant l’année 2023.

Monsieur Bauza, a également indiqué que « les entreprises d’Afrique du Nord ont initié 38 nouveaux projets d’investissement dans l’Hexagone en 2023, ayant permis la création d’environ 720 emplois. Et la moitié de ces entreprises (19) ont été créées par des entrepreneurs tunisiens, pour plus de 360 emplois créés » selon ses dires.

Et d’assurer qu’il s’agit d’un changement notable, en ce sens que notre pays détrône le Maroc de la première position en matière de création d’entreprises et d’emplois en France, lequel occupe le deuxième rang avec 17 projets et 341 emplois. L’Algérie complète le tableau mais très loin, avec seulement 2 projets et 17 petits emplois créés.