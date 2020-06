Microcrédits pour les conducteurs des véhicules du transport public non régulier

Le ministère du Transport et de la logistique a annoncé l’octroi de crédits d’un montant maximum de 1000 dinars avec des conditions avantageuses et un taux d’intérêt de 5% au profit des chauffeurs des véhicules du transport public non régulier détenteurs de cartes professionnelles valides.

Le remboursement de ce prêt, qui sera accordé par les associations de la microfinance, se fera sur 24 mois avec une période de grâce de deux mois.

Cette décision a été prise en collaboration avec le ministère des Finances et la Banque Tunisienne de Solidarité.