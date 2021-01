Mise en échec de deux tentatives de contrebande de cocaïne et de cannabis à l’aéroport de Tunis-Carthage

Deux tentatives de contrebande de 31 capsules de cocaïne et de 280 capsules de cannabis (Zatla) ont été mises en échec, dimanche, par les services de la douane à l’aéroport de Tunis-Carthage.Ces quantités de cocaïne et de cannabis étaient avalées et cachées dans les corps de deux passagers en provenance de Conakry, a indiqué la Direction Générale des Douanes, dans un communiqué publié, lundi.

Les douaniers ont soupçonné ces voyageurs et les ont soumis à une inspection minutieuse pour saisir 31 capsules de cocaïne d’un poids de 535 grammes.Les douaniers ont saisi également 280 capsules de cannabis (1833 grammes) avalées et dissimulées par une voyageuse.Après consultation du ministère public, deux procès de saisie ont été établis et les dossiers des deux affaires ont été renvoyés aux services de sécurité compétents pour poursuivre les enquêtes, a indiqué la même source.