Mode de participation aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’UIB prévues le 26 juin 2020

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’Union Internationale de

Banques (UIB), se tiendront – à titre préventif et de manière exceptionnelle – à distance, le

vendredi 26 juin 2020 à 10 heures en visioconférence via la plateforme créée à cet effet.

La situation sanitaire liée au Coronavirus COVID-19 contraint l’UIB à éviter la présence

physique des actionnaires et à privilégier ce moyen de communication audiovisuelle. Dès

lors, l’UIB a prévu une retransmission en direct de ses Assemblées Générales Ordinaire et

Extraordinaire via une plateforme dédiée. Les actionnaires, préalablement enregistrés et

authentifiés, pourront télécharger les documents mis à leur disposition et suivre la

réunion en direct conformément à la démarche décrite ci-après.

Inscription

Pour accéder à la plateforme de diffusion des Assemblées Générales Ordinaire et

Extraordinaire de l’UIB, les actionnaires sont invités à se connecter sur le site de la banque

http://www.uib.com.tn/ ou à se rendre directement à la rubrique « Espace Actionnaires»

http://www.uib.com.tn/index.php/nous-connaitre/espace-actionnaires.

Les actionnaires devront s’enregistrer en renseignant le Formulaire d’inscription dédié aux

Personnes Physiques ou le Formulaire d’inscription dédié aux Personnes Morales.

Ces données d’identification permettront aux actionnaires de recevoir par e-mail leurs

codes d’authentification pour accéder à la plateforme et leur donner la possibilité de :