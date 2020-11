Mohammed VI fait construire un mur de sécurité à Guerguerat

Sur instructions du roi Mohammed VI, les Forces armées royales (FAR) ont érigé un mur de sécurité le long de la frontière avec la Mauritanie sur une distance de 14 km.

« Ce mur de sécurité, solide et infranchissable, a bouclé et totalement isolé [la zone située] le long de la frontière avec la Mauritanie, soit sur une distance de 14 kilomètres, entièrement sécurisée, avec El Guerguerat et la zone tampon du Maroc avec la Mauritanie », a affirmé à Le360 une source gouvernementale.

L’édification de ce mur est une décision émanant du souverain, chef suprême et chef d’État-major général des Forces armées royales. Désormais, le flux des biens et des personnes est sécurisé. Le Maroc vient ainsi de mettre fin aux provocations à répétition du Polisario à Guerguerat.