Maroc : 3 grandes inaugurations en 24h, l’industrie rayonne

L’industrie marocaine impressionne. Le nouveau petit bijou du groupe français PSA (Citroën, DS Automobiles, Peugeot, ainsi que Vauxhall et Opel), qui a coûté quelque 550 millions d’euros et a déjà entamé ses activités, a été inauguré jeudi 20 juin 2019, par le roi Mohammed VI, à Kénitra. A noter que le site affole les compteurs avec une capacité de production de 100 000 unités par an, une cadence qui sera doublée dès l’an prochain.

Le mercredi 19 juin 2019 a été une journée faste également. En effet le groupe français qui opère dans le traitement de surface pour l’anticorrosion a inauguré sa nouvelle unité, financée à hauteur de 140 millions de DH. L’usine a été installée dans la plate-forme industrielle de Tanger Med. Idem pour le géant mondial de solutions de capteurs et de connectivité, TE Connectivity, qui a lancé un nouveau site de production, rapporte le site marocain Médias24.

Une dynamique confirmée par la dernière étude de la CNUCED sur les investissements étrangers directs en Afrique et dans le monde…