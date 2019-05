Monastir : Inscription de 478 agricultrices à la plateforme “Ahmini”

Le nombre des femmes agricultrices qui se sont inscrites à la plateforme “Ahmini” ont atteint jusqu’à présent 478 femmes sur un total de 3173 adhérentes à l’échelle nationale.

“Ahmini” est une plateforme qui vise l’élargissement de la base des affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) parmi les ouvrières agricoles exerçant dans des conditions difficiles et ne bénéficiant d’aucune couverture sociale.

Entrée en vigueur à partir du 2 mai courant, cette application permet de décentraliser l’affiliation des femmes rurales au système de couverture sociale adéquat tout en leur facilitant le paiement de leur cotisation en le fragmentant et le rapprochant.

Maher Khelifi, initiateur de l’application “Ahmini”, a indiqué qu’une campagne démarrera, à partir de 10 juin, dans la région du Sahel pour sensibiliser les femmes agricultrices à l’importance de l’adhésion à cette application.

Le gouvernorat de Monastir compte 14200 agriculteurs dont 1350 femmes agricultrices et 724 ouvrières dans le secteur agricole.

L’enregistrement des femmes agricultrices à cette plateforme requiert la simple présentation d’une carte d’identité nationale et d’un certificat délivré par l’unité d’orientation agricole la plus proche du domicile, prouvant l’exercice d’une activité agricole ainsi que le remplissage d’un formulaire auprès de la Cnss. Après inscription, l’application peut être activée via un téléphone mobile.