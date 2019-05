Monastir : Plan de l’autonomisation socioéconomique des femmes

Un plan régional de l’autonomisation sociale et économique des femmes a été lancé mardi au gouvernorat de Monastir pour la période 2019-2020.

Ce programme, doté d’une enveloppe de 70 mille dinars, vise à développer les capacités des femmes et des jeunes filles en milieu rural pour les aider à trouver un emploi et à créer leurs propres sources de revenu, a indiqué Ikbal Hzaiem, chef de service au commissariat régional aux affaires de la femme et de la famille.

Une grande partie du budget consacré à ce programme sera destinée à la formation des bénéficiaires en activités agricoles et en la création de projets agricoles et d’élevage, a-t-elle ajouté.

Les premières délégations concernées par ce plan sont Moknine, Zeramedine et Béni Hassène, a précisé la même source.