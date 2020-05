Mongi Rahoui écarte péremptoirement toute possibilité d’alliance avec Abir Moussi

Le dirigeant du parti « Al-Watad » et député Mongi Rahoui, a nié de la façon « la plus catégorique » les informations ayant circulé sur la possibilité d’une alliance entre sa formation politique et le Parti destourien libre (PDL) présidé par Abir Moussi.

Dans un démenti publié par Assabahnews, il a affirmé qu’ « il n’existe aucune possibilité ni intention de nouer une alliance ou de tenir des rencontres avec Abir Moussi », se déclarant étonné que de pareilles rumeurs soient propagées.