Mourou annonce qu’il abandonne la politique

L’ex vice-président de l’ARP, et dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdelfattah Mourou, a annoncé, mardi, qu’il a pris la décision d’abandonner la politique et de « s’occuper d’autres questions en rapport avec la chose publique ».

Il a fait cette annonce sur les ondes de Mosaïque fm, affirmant que sa décision n’est aucunement liée aux conflits qui agitent actuellement Ennahdha, précisant qu’il l’a prise au terme d’une auto-évaluation de son action politique passée et en accord avec sa conviction que « l’étape actuelle n’est pas celle de l’action politique », selon ses dires.