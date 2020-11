Mousawet lance un hackathon pour lutter contre la violence fondée sur le genre

Dans le cadre de la campagne internationale de 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, le programme Mousawet (égalité) qui oeuvre à consacrer le principe de l’égalité homme-femme et qui est financé par l’Union européenne vient de lancer un hackathon pour lutter contre la violence fondée sur le genre.

L’inscription à cette compétition d’innovation numériquese se déroule du 2 au 16 novembre courant. Le hackathon qui dure 72 heures, sera lancé sur Internet, à partir du 27 novembre à midi et se terminera le 30 novembre courant.

Le Ministère de la femme, de la famille et des séniors supervisera, en partenariat avec ONU Femmes pour la Tunisie et le Fonds des Nations Unies pour la population l’organisation de ce concours.

Anis Zahraz, spécialiste du genre dans le programme Mousawat, a déclaré, lundi, à la TAP que cette compétition, vise à rassembler le plus grand nombre possible de jeunes innovateurs pour concevoir et développer des contenus numériques.

Il a indiqué qu’à l’issue du hackathon, le comité de pilotage choisira 3 équipes qui seront accompagnées pendant une période de trois mois pour mettre en œuvre leurs projets afin de les encourager à créer des start-up.

Des prix d’un montant de mille à trois mille dinars seront remis aux lauréats.

