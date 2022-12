Violence conte la femme : Plus de 700 signalements en 10 mois

Depuis janvier 2022 jusqu’à fin octobre 2022, le numéro vert 1899 d’écoute et d’orientation des femmes et d’enfants victimes de violence a enregistré 5343 signalements dont 769 liés à la violence contre la femme.

Dans un communiqué publié vendredi dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées indique que les signalements enregistrés sont liés à la violence verbale (661), psychologique (616), physique (565), économique (323), sexuelle (79), contre les enfants (96) et à l’intérieur des espaces de travail (4).

Le communiqué précise qu’un seul cas de violence peut avoir plusieurs formes à la fois.

D’après la même source, 215 plaignantes étaient de niveau universitaire, 200 de niveau secondaire, 137 de niveau primaire, 57 de niveau collège et 21 seulement sont analphabètes.

247 femmes victimes de violence ayant contacté le numéro vert étaient âgées entre 30 et 39 ans, 194 âgées entre 40 et 49 ans, 117 âgées entre 20 et 29 ans, 71 âgées entre 50 et 59 ans, 35 âgées de plus de 60 ans et 18 âgées de moins de 20 ans tandis que 87 autres n’ont pas divulgué leur âge.

Le numéro vert a assuré l’assistance juridique au profit de 737 plaignantes, l’assistance psychologique à 60 femmes, l’hébergement à 16 victimes et la protection à une quinzaine d’entre elles tandis que deux ont profité de l’assistance sociale et deux autres ont profité de l’assistance médicale.

Disponible 24h/24h, le numéro vert 1899 assure l’écoute, l’orientation et l’assistance à toutes les victimes de violence et ce, en coordination avec toutes les parties prenantes sachant qu’une seule victime peut bénéficier de plusieurs services en même temps.

