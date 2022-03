Mrabet participe à la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé

Le ministre de la Santé Ali Mrabet a participé à la réunion du Bureau exécutif et à la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, tenues les 23 et 24 mars 2022 au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire (Egypte).

- Publicité-

A l’ouverture de la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, le ministre de la Santé a prononcé le discours de la Tunisie en sa qualité de présidente de la session précédente du Conseil des ministres arabes de la Santé, appelant les pays arabes à conjuguer leurs efforts en matière de fabrication de vaccins.

Il a souligné la nécessité de mettre en place une stratégie arabe visant à améliorer la qualité des services de santé et atteindre la couverture sanitaire globale, en adoptant des mesures conjointes à même de promouvoir la gouvernance du système de couverture sanitaire dans les pays arabes, en coordination avec des partenaires internationaux tels que le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale et le Fonds des Nations Unies pour la population.

Mrabet a souligné que l’ordre du jour de cette session comprend de nombreux thèmes qui seront débattus devant le Conseil des ministres arabes de la santé, dont notamment, le projet de stratégie indicative arabe pour normaliser les procédures d’enregistrement et d’approbation des vaccinations et leur utilisation dans les pays arabes, et la stratégie arabe pour l’obtention des vaccins Covid-19 outre l’importance d’unir les efforts pour assurer l’accès aux vaccins et leur distribution équitable.

A cette occasion, le ministre de la Santé a remis la présidence de cette session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé à son homologue algérien.

Par ailleurs, Ali Mrabet s’est entretenu avec un certain nombre de ministres arabes de la santé sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines de la santé avec les pays arabes