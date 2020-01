Mraihi déclare ne voir pas d’inconvénient à participer au gouvernement Fakhfakh

Le secrétaire général de l’Union Populaire Républicaine (UPR) Lotfi Mraihi a déclaré ne voir pas d’inconvénient à participer au gouvernement Fakhfakh.

Présidant dimanche à Sfax une conférence sur la recherche scientifique en Tunisie, il a précisé que la participation au futur gouvernement sera soumise la semaine prochaine aux cadres du parti et décidée en fonction du programme du chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh et sa proximité avec les orientations et les choix de l’UPR.

Le secrétaire général de l’UPR a affirmé que Elyes Fakhfakh est “une personnalité politique respectable” et dispose des atouts nécessaires à la gestion du pays au cours de la prochaine période et à faire face aux défis qui se posent et aux menaces qui les guettent de l’intérieur comme de l’extérieur.

L’intention de Fakhfakh d’éloigner Qalb Tounès et le Parti Destourien Libre traduit, selon Mraihi la volonté de faire bénéficier le prochain gouvernement d’une légitimité révolutionnaire.