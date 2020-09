Mutisme à Tunis sur les migrants bloqués à bord du pétrolier Maersk

La Tunisie garde encore le mutisme alors que l’impasse internationale sur le sort d’un groupe de migrants bloqués à bord d’un pétrolier entre dans son 38e jour.

Quelque 27 personnes – dont une femme enceinte et un mineur – ainsi que l’équipage du Maersk Etienne, battant pavillon danois, sont toujours à quai au Hurd’s Bank, au large de Malte.

Le Danemark et Malte insistent sur le fait que les migrants ont été secourus dans les eaux tunisiennes lorsqu’ils ont été récupérés par le pétrolier le 4 août.

« Le gouvernement danois estime que la Tunisie devrait assumer la responsabilité de l’accueil des 27 personnes… c’est une évaluation juridique globale qui est basée entre autres sur le fait que la destination prévue du navire était la Tunisie et que les migrants ont été secourus près de la Tunisie », a déclaré un porte-parole danois de l’immigration au Times of Malta.

« Il est donc estimé que la Tunisie, en vertu des conventions maritimes internationales SOLAS et SAR, était à l’origine le pays le plus proche pour permettre le débarquement des migrants ».

Les questions envoyées aux Affaires étrangères tunisiennes n’ont pas encore reçu de réponse.

Le porte-parole de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a demandé jeudi si « le fait qu’un mois plus tard, l’UE n’ait toujours pas laissé [les 27 personnes] débarquer, suggère honteusement qu’elle préfère que les navires commerciaux laissent les migrants se noyer en mer ».

En début de semaine, la Chambre internationale de la marine marchande a demandé à l’Organisation maritime internationale d’intervenir dans l’impasse pour « envoyer un message clair que les États doivent veiller à ce que les incidents de recherche et de sauvetage en mer soient résolus conformément à la lettre et à l’esprit du droit international ».