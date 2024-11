Nabeul : Avancement des travaux de réalisation d’une série de projets publics

Les travaux d’aménagement de la route reliant Béni Khaled à la zone industrielle de Sidi Toumi (gouvenorat de Nabeul) ont atteint un taux d’avancement de 85%.

Le délégué de Béni Khaled, Ridha El Ayech a indiqué à l’Agence TAP que ce projet, dont le coût s’élève à 7,8 millions dinars, vise à faciliter l’accès à la zone industrielle qui s’étend sur une superficie de 30 ha.et par conséquent à inciter et encourager les investisseurs pour s’y installer.

Il a ajouté que quatre nouvelles entreprises se sont implantées récemment dans cette zone, outre la société allemande installée depuis des années et qui offre 2500 emplois.

Les travaux de ce projet consistent en particulier à aménager une route composée de deux voies sur une distance de 4 km, construire quatre ronds-points et mettre en place des réseaux d’éclairage public, d’évacuation des eaux pluviales et d’alimentation en eau potable.

Par ailleurs, le projet de protection de la ville de Béni Khaled contre les inondations (10 millions de dinars) est réalisé à 55%, a-t-il précisé. Les travaux, dont l’achèvement est prévu pour juin 2025, portent en particulier sur la construction d’ouvrages hydrauliques sur une distance de 5,3 km, allant de la région de Sidi Alaya vers l’oued Sidi Saied à l’entrée de la ville de Menzel Bouzelfa.

Les projets en cours de réalisation concernent, notamment, la construction d’une école primaire (2,1 millions de dinars) et le bitumage des pistes agricoles à Sidi Alaya 1 et 2 (400 mille dinars).

Les travaux de réhabilitation du collège 23 janvier 1952 (800 mille dinars) et du stade de football à Zaouia Jedidi (300 mille dinars) ainsi que ceux portant revêtement de la route locale 597 seront lancés, prochainement, d’après la même source

