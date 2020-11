Nabeul-covid19 : 6 décès et 118 nouveaux cas de contamination

Le gouvernorat de Nabeul a enregistré, au cours des deux derniers jours, six décès, ce qui porte le nombre de morts liés au coronavirus dans la région à 106 personnes depuis la propagation de la pandémie.

Selon le directeur de la santé préventive à Nabeul, Omar Sellimi, 118 nouveaux cas de contamination ont été également recensés.

Ces cas ont été découverts notamment à Nabeul et Hammamet (25 cas), Dar Chaabane (17 cas), Béni Khiar (11 cas), Haouria et Béni Khaled (7 cas), Bou Argoub (6 cas), Grombalia (5 cas), Kélibia (4 cas) et Korba (3 cas).

Ainsi le nombre total de contaminés dans le gouvernorat où est passé à 4613 cas depuis l’apparition de l’épidémie, a-t-il souligné à l’Agence TAP.

Parmi ces patients, 1331 portent encore le virus dont 77 admis dans les unités hospitalières de la région, d’après la même source.