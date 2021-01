Nabeul-covid19 : 6 décès et 242 contaminations au cours des dernières 48h

Au cours des dernières 48h, six décès et 242 cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés dans le gouvernorat de Nabeul.

Ainsi le nombre total de morts et de contaminés dans la région est passé respectivement à 271 personnes et 9536 cas depuis l’apparition du virus, lit-on dans le dernier le bilan publié par la direction régionale de la santé.

Parmi ces patients, 7673 cas sont rétablis de l’infection alors que 1592 patients portent encore le virus, selon la même source.

