Nabeul-covid19: Deux décès et 105 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Nabeul a enregistré, dimanche, deux décès liés au covid19 portant à 81 le nombre total de morts par le coronavirus dans la région depuis le début de la pandémie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur de la santé préventive à Nabeul, Omar Sellimi a fait savoir que les défunts sont femmes originaires de Korba et âgées respectivement de 85 ans et 94 ans.

Selon la même source, 105 nouvelles contaminations ont été également détectées dans la région où le nombre total de cas positifs est passé depuis la propagation de l’épidémie à 3780 personnes dont 1397 portent encore le virus.

Les nouveaux cas sont répartis comme suit: 28 cas à Nabeul, 11 à Hammamet, 9 à Béni Kalled, 8 dans chacune des délégations de Beni Khiar, Menzel Temim et Soliman, 7 cas dans chacune de Korba et Haouaria, 5 à Dar Chaâbane El Fehri et Menzel Bouzelfa, 4 cas à Grombalia, 2 cas dans chacune de Hammam Ghezaz et Bou Argoub, et un seul cas à Kelibia.

