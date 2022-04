Nabeul : La production des fleurs de bigaradier dépassera 2500 tonnes

De mars à avril, la plupart des délégations du gouvernorat de Nabeul vivent à l’heure de la saison de cueillette et de distillation des fleurs de bigaradier. Cette campagne crée une ambiance festive auprès des habitants de la région du Cap Bon.

La production est estimée cette saison à 2542 tonnes contre 2350 tonnes pendant l’année dernière, soit une augmentation de l’ordre de 8%, selon un rapport publié par le commissariat régional au développement agricole.

La récolte annuelle moyenne des fleurs de bigaradier (arbre dont le fruit est l’orange amère) a atteint, au cours des cinq dernières années, près de 1999 tonnes, avec une croissance notoire au cours des trois dernières saisons à cause de l’exploitation d’un grand nombre de superficies destinées à ces cultures dans la région.

D’après la même source, environ 60% de la production est transformée dans les huit distilleries industrielles de la région et par les méthodes de distillation traditionnelle dans les villes nabeuliennes notamment Béni Khiar et Dar Chaabane connues pour la production du néroli, huile essentielle obtenue de la distillation à la vapeur d’eau des fleurs de bigaradier et utilisée dans la fabrication des produits cosmétiques et l’industrie des parfums (une tonne de fleurs de bigaradier produit 1 kg de néroli et 600 litres d’eau de fleur d’oranger).

Malgré l’amélioration de la production, les professionnels du secteur déplorent la dépréciation de la valeur marchande de leur produit durant les deux dernières années, en raison de la présence d’un stock d’huile de néroli dans les unités de transformation n’ayant pas encore été commercialisé à cause de la situation épidémiologique liée au Coronavirus.

Ils regrettent également une perte de compétitivité et un manque à gagner estimé à environ 550 tonnes en raison d’une forte baisse des prix de vente (le prix de la ouezna « pesée de 4 kg » a diminué de 60 à 10 dinars), exaltée par l’émergence du marché égyptien avec une production massive et des prix concurrentiels, en plus de la réticence d’un grand nombre d’agriculteurs à cause de la hausse du coût de la main d’oeuvre durant l’opération de cueillette des fleurs.

Le gouvernorat de Nabeul compte plus de 125 mille pieds de bigaradiers s’étendant sur une superficie de 480 hectares et répartis pour la plupart dans les villes de Nabeul, Béni Khiar et Dar Chaabane (57%), suivies de la délégation de Bou Argoub (19%).

L’eau de fleurs de bigaradier est réputée pour ses vertus médicales. Elle est bénéfique notamment pour l’asthme, les maux de tête, l’insolation, l’insomnie et les maux d’estomac. Hydratante, elle sert d’eau démaquillante, purifiante et pour les soins du bébé.