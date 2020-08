Nabil Karoui : Qalb Tounes n’a aucun problème avec Mechichi

Le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, a assuré que son parti « n’a aucun problème » avec Hichem Mechichi, chargé de former le gouvernement.

» Nous avons une attitude positive et nous souhaitons la formation d’un gouvernement dans les plus brefs délais « , a déclaré Karoui aux médias à l’issue de son entrevue avec Mechichi.

Il a indiqué également que sa formation politique tend la main au chef du gouvernement désigné comme c’était le cas avec ses prédécesseurs, ainsi qu’aux partis politiques.

La réunion avec Mechichi n’a pas abordé son programme d’action, a fait observer le président de Qalb Tounes, tout en espérant que le futur gouvernement sera formé sans exclusion et sur la base d’un programme économique et social et d’un soutien politique large à même de lui garantir la stabilité.

En réponse à une question sur les répercussions du vote de Qalb Tounes lors de la plénière consacrée au retrait de confiance au président du parlement Rached Ghannouchi, le président du groupe Qalb Tounes au parlement, Oussema Khelifi, a indiqué que les aléas de la vie parlementaire n’auront pas d’impact sur la formation du prochain gouvernement.

Nabil Karoui était accompagné de Oussema Khelifi lors de son entretien avec Hichem Mechichi.