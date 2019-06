Nabil Karoui victime d’un “coup d’Etat” !

«Le scrutin n’aura lieu que dans cinq mois, mais Nabil Karoui est déjà pleinement en campagne». C’est ce que rapporte le site d’information de la radio française Europe 1. Et la même source d’ajouter que Karoui «estime être la victime de l’affolement du clan au pouvoir qui voit sa défaite s’annoncer. Et y voit, au regard de la Constitution, une tentative de coup d’État politique institutionnel et moral».