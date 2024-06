Netanyahou privilégie sa survie politique au détriment de l’échange d’otages, selon des officiels US

L’administration Biden craint que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne tente de déjouer les chances d’un accord d’échange d’otages et ne croie que son gouvernement, bien qu’il s’engage à libérer les otages, ne s’engage pas à mettre fin à la guerre, ont déclaré des responsables américains, ajoutant que c’est la raison pour laquelle le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré publiquement que Netanyahu soutenait l’accord qu’il avait lui-même proposé.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils pensaient que Netanyahou choisirait en fin de compte de faire ce qui était dans son propre intérêt politique.

Ils n’ont pas eu de mots assez durs pour le ministre sortant du cabinet de guerre, Benny Gantz, qui a annoncé sa démission dimanche, bien qu’ils aient tenté de le convaincre de rester. Les fonctionnaires ont déclaré qu’ils comprenaient que Gantz n’ait plus aucun effet sur les décisions prises par Netanyahou. Un fonctionnaire a déclaré qu’il serait peut-être même préférable que Gantz quitte le cabinet de guerre et ne fournisse plus au premier ministre une couverture de légitimité.

