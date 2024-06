Netanyahu nie être atteint de cancer

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répondu pour la première fois mercredi aux rumeurs concernant sa santé, comme l’a précisé son bureau : il n’est pas malade et il n’est certainement pas atteint d’un « cancer du pancréas », une maladie en phase terminale qui entraîne généralement une mort rapide en moins d’un an.

Un procès intenté par Netanyahu contre le militant Gonen Ben-Yitzhak et les journalistes Ben Caspit et Uri Misgav a été évoqué : « Ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours, les accusés ont diffusé des informations fausses et malveillantes sur le premier ministre, présentant des images trompeuses de son état de santé.

« Il s’agit notamment de mensonges vicieux, faux et graves, tels que des affirmations selon lesquelles le premier ministre est atteint d’un cancer du pancréas et n’est pas apte à exercer ses fonctions. Ces affirmations sont entièrement fausses », selon l’action en justice, citée par Ynet news.

