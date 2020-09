Nigeria : attaque contre le convoi d’un gouverneur

Au Nigeria, on dénombre une trentaine de morts dans une attaque terroriste du groupe Boko Haram, perpétrée contre le convoi du gouverneur de l’État de Borno (au nord-est du pays), Babagana Zulum Umara, rapporte l’agence Ecofin.

Les faits se sont produits hier vendredi vers 14 heures, renseignent les médias locaux, alors que le convoi se dirigeait vers la ville de Baga au départ de Maiduguri, pour rencontrer les habitants déplacés par le groupe terroriste. Parmi les victimes, 12 policiers, 5 militaires et 13 civils, ainsi que de nombreux blessés. Le gouverneur, quant à lui, s’en est tiré sans blessures.

L’Etat de Borno, épicentre de l’insurrection djihadiste, est fréquemment la cible d’attaques terroristes, en particulier de Boko Haram. Déjà en début de ce mois, neuf militaires avait été tués lors d’une offensive djihadiste, et en août dernier, une autre attaque avait fait plus de 80 morts.

Dans la région en proie à tensions, environ 3 millions de personnes ont été déplacées en plus d’une décennie, du fait des harcèlements des terroristes, avec plusieurs centaines de civils pris entre les feux. La violence engendrée (ayant causé plus de 30 000 victimes) affecte une zone qui déborde jusqu’aux pays voisins : le Niger, le Tchad et le Cameroun, également engagés tant bien que mal dans la riposte militaire.