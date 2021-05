Nigeria : 150 disparus dans un naufrage

Plus de 150 personnes sont portées disparues après le naufrage d’un bateau surchargé dans le nord-ouest du Nigeria, sur le fleuve Niger, ont annoncé mercredi les autorités locales, disant craindre qu’elles soient toutes noyées. Le bateau venait de l’État du Niger (centre) et se dirigeait vers l’État de Kebbi (nord). « La capacité du bateau était bien inférieure aux 180 passagers qu’il transportait », a déclaré aux journalistes le responsable local des voies fluviales.

« À cette heure, seules 20 personnes ont été retrouvées vivantes, 4 mortes et les 156 restantes sont toujours portées disparues et vraisemblablement sous l’eau », a-t-il indiqué. « Il s’agissait d’un vieux bateau en bois et en mauvais état » qui se rendait à un marché local et qui a coulé au bout d’une heure de trajet, a-t-il précisé. Le président Muhammadu Buhari, qualifiant d’« épouvantable » cet accident, a présenté ses condoléances aux familles, sans donner dans son communiqué de bilan officiel de la catastrophe.