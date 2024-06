Nigeria: Le difficile démarrage de la méga-raffinerie du groupe Dangote

Un incendie maîtrisé mercredi au sein de l’usine de traitement des déchets de la Mēga-raffinerie du groupe Dangote, située en bordure de la mégalopole de Lagos. Cet incident, qualifié de « mineur », laisse craindre des retards dans la production d’essence, censée débuter mi-juillet.

Une vidéo virale montre un épais nuage de fumée s’élever au-dessus de la raffinerie à 20 milliards de dollars construite par Aliko Dangote. Un incident « mineur », qui n’a fait aucun blessé, mais qui fait tache, alors que la production d’essence censée débuter en juin a été repoussée à la mi-juillet.

En début d’année, la méga-raffinerie implantée à Ibeju-Lekki a tout de même commencé à produire du diesel et du carburant pour l’aviation, ce qui a permis de faire baisser un peu les prix du diesel au Nigeria. Sauf que le groupe Dangote fait face à des problèmes d’approvisionnement. En effet, la compagnie pétrolière nationale (NNPC), semble avoir du mal à respecter ses engagements et à fournir 300 000 barils de pétrole brut par jour, pour soutenir les opérations de la raffinerie.

Les responsables du groupe Dangote ont dû faire appel aux sociétés pétrolières internationales, mais celles-ci sont accusées de pratiquer des prix prohibitifs, ce qui force le groupe Dangote à « réduire [sa] production et à importer du brut depuis les États-Unis » selon les déclarations de son vice-président.

