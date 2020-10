Nissaf Ben Alaya : La Tunisie a atteint la ligne rouge !

Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et directrice de l’Observatoire National des maladies nouvelles et Emergentes, a déclaré lors de son passage sur Mosaique fm, ce vendredi 30 octobre 2020, que la courbe de contamination du coronavirus est croissante et n’a pas encore atteint le pic.

Ben Allaya a ajouté que les données enregistrées, lors de l’évaluation des mesures prises par le comité scientifique depuis 3 semaines environ, ont prouvé que le nombre de cas n’a pas diminué, soit parce que les mesures prises ne sont pas efficaces soit elles ne sont pas respectées convenablement. Elle a d’autre part indiqué que les données parvenues au ministère prouvent que les mesures de distanciation et le port des masques n’ont pas été respectés, déclare-t-elle.

Elle a d’autre part indiqué que le comité scientifique a considéré qu’il fallait imposer de nouvelles mesures, annoncées par la présidence du gouvernement jeudi 29 octobre, soulignant que la seule solution pour endiguer l’épidémie est de respecter ces mesures pendant quinze jours.

Ben Allaya a appelé les Tunisiens à respecter les mesures sanitaires pour que la situation ne dégénère pas. « Nous avons atteint une ligne rouge et il faut arrêter cette courbe croissante de la propagation du coronavirus », conclut-elle.