Nomination d’une nouvelle Pdg à la tête de Tunisair

Le ministère du Transport et de la logistique a annoncé, lundi, la nomination de Olfa Hamdi, en tant que Présidente directrice générale du transporteur national » Tunisaire « .La nouvelle Pdg sera chargée de développer un plan d’action stratégique pour sauver Tunisair et assurer son développement afin de lui permettre d’être compétitive sur les marchés mondiaux de l’aviation, notamment européen et africain.Originaire de Gafsa, Olfa Hamdi est titulaire d’une maîtrise en génie industriel de l’Ecole centrale de Lille (France), d’une deuxième maîtrise en gestion de grands projets de l’Université du Texas à Boston, en plus d’un diplôme supérieur en droit de l’université de droit de Texas.Experte internationale en gestion de grands projets, Hamdi avait également réalisé des audits de mégaprojets dans les secteurs de la pétrochimie, de l’énergie et des infrastructures.

- Publicité-