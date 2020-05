Noureddine Erray s’entretient avec la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a reçu, lundi, au siège du département la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies en Tunisie Lila Pieters.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Erray a affirmé la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération avec les différents organes de l’ONU, saluant le rôle que joue la Représentation de l’Organisation des Nations Unies en Tunisie pour soutenir les objectifs de développement durable et les efforts du gouvernement tunisien pour lutter contre le Covid-19 et circonscrire les retombées de la crise sanitaire.

L’entretien a été l’occasion également pour le ministre de rappeler l’initiative du président de la République visant à unifier les efforts au niveau international pour contenir la pandémie et le rôle que peuvent jouer les organes de l’ONU, et en particulier, le Conseil de sécurité dans ce sens.

La rencontre a permis aussi d’évoquer les préparatifs engagés pour l’élaboration du nouveau cadre stratégique de la coopération entre la Tunisie et l’ONU durant la période 2021-2025.

Le ministre a souligné dans ce sens l’importance d’axer sur les objectifs du gouvernement tunisien s’agissant notamment des domaines prioritaires tels que la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois, l’impulsion du développement régional et du développement économique durable.