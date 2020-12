Nous ne tolérerons pas la poursuite de la violence au sein du Parlement

« Nous ne tolérerons pas la poursuite de la violence physique et verbale ni toute autre agression », a affirmé Ghannouchi dans une déclaration aux médias faite en réaction à l’incident survenu lundi matin sous le toit du parlement, exprimant « sa pleine solidarité » avec le député Anouar Bechahed, victime de cette agression. Il a appelé à cet égard, toutes les parties à adhérer à l’esprit du dialogue et à faire prévaloir la tolérance et l’ouverture à la divergence des opinions, rappelant que « la révolution tunisienne était pacifique » et que « la Tunisie faisait toujours l’exception en optant pour la voie du dialogue comme moyen de résoudre les différends ».

- Publicité-

A noter que les travaux de la commission parlementaire des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des séniors, dont la tenue était prévue pour lundi, ont été perturbés en raison de l’échange d’agressions verbales et des accusations entre les députés du bloc démocratique, les députés du bloc de la coalition Al Karama et ceux du bloc du mouvement Ennahda, qui ont refusé de débattre des déclarations faites par le député, Mohamed Affas en séance plénière le 4 décembre 2020, jugées « offensantes aux femmes tunisiennes ».

Il n’est pas de la responsabilité de cette commission de tenir une séance pour réagir aux interventions des députés, a-t-il estimé. L’échange des agressions verbales s’est escaladé pour se transformer en acte de violence physique contre les députés Anouar Bechahed, Amel Saidi et Samia Abou, ce qui a nécessité la levée de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances pour 2021.