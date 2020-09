Nouvelles prises pour renforcer le dépistage de coronavirus

Le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, a annoncé mercredi, de nouvelles mesures visant à renforcer le dépistage et la lutte contre le coronavirus en Tunisie.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du département à Tunis, le ministre a annoncé que les laboratoires concernés par la COVID-19 seront renforcés par les cadres médicaux et ce, dans le cadre du programme de de promotion de la médecine de spécialité dans les régions prioritaires.

Il a ajouté que les laboratoires dans toutes les régions du pays seront également renforcés par les équipements nécessaires afin qu’ils soient capables de dépister la COVID-19.

Faouzi Mehdi a aussi annoncé la création d’un nouveau service pour la prise en charge des malades atteints de la covid 19 à l’hôpital Sahloul à Sousse et son équipement par tous les moyens nécessaires outre l’activation des cellules d’écoute et d’assisatance psychologique au profit des cadres de santé de première ligne.

Le ministre a indiqué que ces mesures visent à renforcer le dépistage et à améliorer la prise en charge des malades atteints de la COVID-19 qui est devenue une réalité incontournable en Tunisie essentiellement avec la hausse continue du nombre de cas d’infection.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que Nissaf Ben Alaya, directrice de l’observatoitre national des maladies nouvelles et émergentes est désormais, la coordinatrice nationale des travaux scientifiques et des programmes anti-covid-19 et elle est également la porte parole officielle du ministère de la santé dans ce domaine.