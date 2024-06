Nouvelles procédures au profit des Tunisiens résidant à l’étranger

Le ministère de l’Intérieur a adopté une série de mesures et de procédures supplémentaires pour contribuer à améliorer la qualité des services proposés aux Tunisiens résidant à l’étranger.

Selon un communiqué publié, lundi, par le département, ces mesures supplémentaires concernent la délivrance de documents administratifs (demandes de passeports), la fécilitation de l’arrivée et du départ du territoire tunisien, la fluidification du trafic et le maintien de l’ordre public aux alentours des ports et des aéroports.

« Ces mesures ont été prises dans un souci de fournir les meilleures conditions pour le retour de la communauté tunisienne résidant à l’étranger, en adéquation avec la politique de l’Etat », précise le ministère.