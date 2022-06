Nucléaire: Dépôt à l’AIEA d’une résolution critique contre l’Iran, appelé à coopérer

Les Etats-Unis et les trois pays européens parties à l’accord sur le nucléaire iranien (Royaume-Uni, France et Allemagne) ont déposé auprès de l’AIEA une résolution admonestant Téhéran pour son manque de coopération, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques.

Ce texte critique, le premier depuis juin 2020, exhorte l’Iran à « coopérer » avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, se focalisant sur le dossier des traces d’uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés dans le pays.

Il a été soumis « dans la nuit de lundi à mardi », a indiqué à l’AFP un diplomate européen, une information confirmée par plusieurs autres sources.

Le directeur général de l’instance onusienne Rafael Grossi avait déploré lundi, à l’ouverture de la réunion du Conseil des gouverneurs, l’absence de réponses « techniquement crédibles » de la République islamique.

« J’espère qu’à l’issue des délibérations cette semaine, nous nous engagerons à résoudre le problème une fois pour toutes car il ne va pas disparaître », avait souligné le responsable devant la presse.

Au cours des débats mardi à Vienne, Londres, Paris et Berlin (E3) ont dénoncé plus largement « un programme nucléaire avancé comme jamais auparavant », et des activités « sans justification civile crédible ».

« Nous appelons vivement l’Iran à cesser son escalade et à conclure d’urgence l’accord qui est sur la table », ont-ils insisté, en référence aux négociations pour ressusciter le pacte de 2015 (connu sous son acronyme anglais JCPOA), censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique.