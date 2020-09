Des B-52 US à capacité nucléaire font équipe avec des F-5 tunisiens en Méditerranée

Deux bombardiers B-52 américains à capacité nucléaire ont volé aux côtés de F-16 marocains et de F-5 tunisiens au-dessus de la Méditerranée cette semaine dans le cadre d’un exercice militaire conjoint destiné à envoyer un signal à la Russie et à la Chine.

Les deux B-52 Stratofortresses de l’armée de l’air américaine ont intercepté le destroyer USS Roosevelt lors d’une simulation de guerre lundi et mardi, a déclaré le Commandement américain pour l’Afrique.

L’exercice a lieu deux semaines seulement après que six B-52 américains et des avions de 20 pays alliés ont survolé tous les pays de l’OTAN dans un tour de force au milieu de tensions exacerbées au sein de l’alliance occidentale.

Ces vols s’inscrivaient dans le cadre de missions de bombardement dirigées par les États-Unis, lancées en 2018, alors que le Pentagone cherchait à détourner l’attention de la chasse aux insurgés islamistes dans le monde entier pour la diriger vers la dissuasion de puissances telles que la Russie et la Chine.

« La conduite de ces missions aux côtés de nos partenaires africains montre la portée stratégique de notre force conjointe et notre engagement collectif à prévenir les influences malveillantes en Afrique », a déclaré le major-général Joel Tyler, directeur des opérations de l’AFRICOM, dans un communiqué. « Ces missions sont un autre moyen tangible de démontrer nos engagements envers nos partenaires africains », a-t-il ajouté.

Un message à la Russie et à la Chine !

Il y a moins de troupes américaines en Afrique que dans les autres zones de responsabilité du commandement régional des combattants. Le commandant de l’AFRICOM, le général Stephen Townsend, a cherché à souligner l’importance du continent pour les nouvelles priorités stratégiques de l’administration Trump. Il a lancé un appel au Congrès au début de l’année, arguant que les partenariats militaires américains avec les pays africains peuvent contribuer à dissuader la Russie et la Chine de chercher à exploiter les marchés et les ressources d’armes locaux.

Townsend a également averti que la présence militaire de la Russie en Libye aux côtés du général Khalifa Hafter pourrait devenir un risque pour la sécurité de l’OTAN. Le témoignage du commandant est intervenu alors que le secrétaire à la Défense Mark Esper examinait la répartition des ressources militaires américaines dans le monde.

Un porte-parole de l’AFRICOM a néanmoins déclaré au site Al-Monitor que l’exercice conjoint de cette semaine avec le Maroc et la Tunisie n’était pas spécifiquement une réponse à la présence de la Russie en Libye, mais que l’emprise du Kremlin – et les ambitions ostensibles de la Chine en Afrique – restent une préoccupation sérieuse pour Washington.

« L’Afrique du Nord est stratégiquement située au carrefour du monde. Elle surplombe les points d’étranglement stratégiques et les lignes de communication maritimes, y compris la mer Méditerranée et le détroit de Gibraltar sur le flanc sud de l’OTAN », a déclaré le colonel Christopher Karns de l’armée de l’air américaine à Al-Monitor par courriel.

Quid de la Turquie et de la Libye ?

Au début de l’année, la Turquie a augmenté son soutien militaire au gouvernement libyen reconnu par les Nations Unies à Tripoli, en déployant des milliers de combattants de l’opposition syrienne.

Ila été estimé que cette décision a contribué à inverser l’offensive de Hafter contre Tripoli, mais semble également avoir incité la Russie à augmenter son soutien militaire à l’homme fort de l’Est libyen, un processus que les responsables américains ont observé avec une inquiétude croissante.

En mai, l’AFRICOM a diffusé des images aériennes montrant que la Russie avait introduit plus d’une douzaine d’avions de chasse Mig-29 et Su-24 en Libye, apparemment pour offrir une couverture aérienne latérale à Hafter, alors que les forces de Tripoli menaçaient de s’emparer de la ville côtière de Syrte et de la base aérienne centrale d’al-Joufra.

Bien que les responsables américains aient suggéré que les ambitions de la Russie en Libye ressemblent à ses efforts en Syrie, le général Kenneth « Frank » McKenzie, le chef du commandement central américain, a exprimé des doutes, qualifiant d' »opportunistes » les interventions du Kremlin en Méditerranée. « La Russie n’a pas les ressources économiques pour venir dans la région comme le fait la Chine », a déclaré McKenzie en juin.

« Je ne suis pas de ceux qui pensent que les Russes sont des maîtres du jeu d’échecs et voient quatre, cinq, six coups en avant », a-t-il dit.

Néanmoins, le Département d’Etat américain a fait pression pour un cessez-le-feu durable en Libye dans l’espoir qu’il puisse conduire à une stabilité qui permettrait aux forces étrangères de quitter le conflit.

« Si la Russie obtient une position permanente en Libye et déploie des systèmes de missiles à longue portée, cela aura un impact sur la sécurité de l’Europe, de l’OTAN et de nombreux pays occidentaux », a déclaré Karns à Al-Monitor. « Les exercices démontrent également que nos partenariats et notre engagement restent forts en Afrique. Si la Russie et la Chine s’en rendent compte, ce n’est pas une mauvaise chose », a écrit Karns.

Traduction: AM